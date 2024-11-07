В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Соколов, светлая ему память

26 октября во время выполнения боевых задач в районе села Леонидовка Бахмутского района Донецкой области погиб командир гранатомётного взвода роты огневой поддержки специального назначения 2-го батальона спецназначения лейтенант военной службы Сергей Соколов.

Об этом 6 ноября на своей странице в Facebook сообщил глава Килийской общины Вячеслав Чернявский.

Сергей Соколов родился 3 июня 2002 года, окончил Килийскую школу №3. Полномасштабное вторжение позвало к оружию…

«В последний раз вернётся домой молодой герой в ночь с 6 на 7 ноября. Прощание состоится в пятницу, 8 ноября. В день захоронения будет объявлен день траура», — говорится в сообщении.

Одесса News сообщала, что 19 октября с воинскими почестями в последний путь провели своего земляка — Сергея Санатарчука, погибшего на фронте, — жители Окнянской общины Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Вячеслав Чернявский/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy