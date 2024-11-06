В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Санатарчук, светлая память

19 октября в последний путь провели своего земляка — Сергея Санатарчука — жители Окнянской общины Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба громады.

На военную службу Сергей был призван по призыву по мобилизации в августе 2022 года.

Односельчане, друзья, родные, военные побратимы живым коридором на коленях с флагами и цветами встретили кортеж с телом воина, а затем провели героя к месту вечного покоя на кладбище села Триграды. Салютная команда трёхкратным залпом отдала последний почёт воину.

Одесса News сообщал о гибели 28 октября 2024 года в районе населённого пункта Мелячиха Сумской области во время выполнения боевого задания жителя села Дубово Одесской области Алексея Мамалыги.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Окнянский поссовет ОТГ/Facebook

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