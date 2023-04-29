430-й день войны: враг на оккупированной земле грабит и убивает

Наступили 430-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. Враг обстреливает нашу территорию ракетами, артиллерией, авиацией, на оккупированных землях мародёрит, терроризирует местное население.

Не имея желаемых результатов на поле боя, враг цинично продолжает применять тактику террора, тем самым грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права.

По сообщению Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 29 апреля, за прошедшие сутки Российская Федерация нанесла очередной массированный ракетный удар по гражданским объектам и жилым домам, враг осуществил пуск 23 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555, в результате которого пострадали города Умань Черкасской области, Днепр, Украинка Киевской области. По предварительной информации, погибли более 20 гражданских лиц, среди них 4 детей. Под завалами остаются люди, продолжаются поисковые работы. Повреждены более 10 многоквартирных домов и другая гражданская инфраструктура.

Также враг нанёс 36 авиаударов с применением управляемых авиационных бомб, в частности, в Черниговской области.

Кроме того, враг за сутки совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В течение вчерашнего боевого дня Силы обороны Украины отразили 48 атак российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно держат оборону, — сообщается в утренней сводке Генштаба.

Тем временем на оккупированных территориях захватчики продолжают мародёрить. В частности, дома местных жителей военнослужащие РФ грабят в населённом пункте Боково-Хрустальное Луганской области.

Также противник ужесточил фильтрационные меры на временно захваченной территории Херсонской области. Так, в населённых пунктах Малоалександровка, Новониколаевка, Скадовск и Лазурное проводятся массовые обыски жилых помещений и проверка телефонов. Основное внимание уделяют жителям, у которых есть сим-карты украинских операторов.

Со своей стороны, Силы обороны продолжают без устали выбивать вражеские войска с нашей территории. Украинская авиация за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, склад боеприпасов и 4 района сосредоточения живой силы противника.

На главном фото Виктория — боец 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады ВСУ.

Фото: Генштаб, ОК «Юг» ВСУ/Facebook

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