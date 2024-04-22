Как одессит Сергей Гайдаржи встретился со спикером Палаты представителей США

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон встретился с Сергеем Гайдаржи, жена и ребёнок которого погибли от российского удара по Одессе 2 марта 2024 года.

Об этом сообщила в Facebook народный депутат Украины Ирина Геращенко.

“Одессит, потерявший жену и маленького сына во время российских атак, попал на встречу со спикером Конгресса Джонсоном. Тот отличается консерватизмом и набожностью. Жена Сергея, погибшая вместе с крошечным сыном, была дочерью пастора. Уверена, что свидетельства жертв российской агрессии, священников, которые расскажут о разрушенных храмах, потерявших детей родителях — именно та трудная правда, которую мы должны доносить миру. Конгрессмены должны видеть и слышать трагедии конкретных людей, каждый день промедления с оружием против зла – это усиление зла, это новые жертвы, убитые украинские женщины и дети”, – написала Геращенко.

По её словам, помог организовать встречу народный депутат Украины Павел Унгурян — «народная дипломатия, которая нужна сегодня, чтобы Украина получила помощь», — отметила Геращенко.

Как сообщала Одесса News, с 1 на 2 марта Россия атаковала Одессу дронами. В результате удара РФ по многоэтажке погибли 12 человек, из них 5 — дети. Среди погибших – Анна Гайдаржи и её 4-месячный сын Тимофей.

Фото: Ирина Геращенко/Facebook

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