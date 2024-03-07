В Одессе простились с Анной Гайдаржи и её малышом — жертвами вражеского дрона

В Одессе 6 марта в последний путь провели 4-месячного Тимофея Гайдаржи и его маму Анну, погибших в результате российской атаки дронов по Одессе 2 марта.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что Анна была дочерью пастора Одесской Пересыпской церкви Николая Сидака – в молебном доме и прошла церемония прощания.

Провести в последний путь маму с ребёнком пришло около 500 человек. На первом этаже церкви обустроили мемориал памяти Анны и Тимофея: здесь можно было увидеть фотографии женщины, которые сделал её муж фотограф Сергей Гайдаржи, её любимое платье, её дневники и первые сапожки маленького Тимофея.

Квартира Анны и Сергея находилась на втором этаже дома по ул. Добровольского, 134, в который попал вражеский дрон. Однако тела матери с младенцем нашли на уровне подвала – таким сильным был взрыв. Сергей и старшая дочь супругов, двухлетняя Лиза, уцелели, ибо находились в другой комнате. До последнего Сергей верил в чудо и надеялся, что Анну с сыном найдут живыми. Надежду подкрепляло и то, что при проведении поисковых работ Сергей получил звонок от Анны. Однако чуда не произошло.

«Это была глубокая ночь, и мы спали. Вдруг я услышал страшное жужжание, более громкое, чем мы слышали раньше. Потом была красная вспышка и раздался взрыв. В комнате, где я был с Лизой, вылетели окна. От ранений обломками стекла нас спасли толстые шторы. Также жена предчувствовала беду и незадолго до трагедии переставила кроватку Лизы подальше от окна. Я до последней секунды верил, что они выживут с Тимофеем. Я видел, как из-под завалов достали раненую соседку в тяжёлом состоянии, как достали её погибшего мужа и сына. Но всё равно верил, что мои живы», – рассказал муж Анны Сергей.

Сергей и Анна познакомились летом 2020 года, уже через две недели мужчина сделал ей предложение. 31 октября 2020 года пара вышла замуж. Через год у них появилась дочь Лиза, которую назвали в честь старшей сестры Анны, которую она очень любила. Анна с детства мечтала стать медсестрой, но по совету мамы выбрала профессию дизайнера. Девушка работала флористкой: украшала цветами кафе, рестораны, наряжала залы для праздничных событий. Также она пела в церковном хоре.

«Она была очень светлым человеком и любила жизнь. Она делала красивым всё, к чему прикасалась. Когда я выходила замуж, она оформляла мою свадьбу. Я не знала заранее, каким будет дизайн, но была уверена на 100%, что будет невероятно хорошо, ведь Анна всё делала с любовью. Мы были очень близки, я не могу до сих пор поверить, что её с Тимошей больше нет рядом», – рассказала подруга погибшей Юлия.

Анне Гайдаржи был 31 год, Тимофею на днях исполнилось четыре месяца.

Как сообщала Одесса News, 5 марта в посёлке Рауховка Одесской области в последний путь провели семью Кравец — Олега, Татьяну, их 7-месячную дочь Лизу, 10-летнего сына Сергея и 8-летнюю Злату, погибших 2 марта 2024 года.

Вечная память погибшим!

Фото: Укринформ

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