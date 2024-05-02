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  4. Среди погибших от ракетного обстрела Одессы 1 мая майор Игорь Бессонов

Среди погибших от ракетного обстрела Одессы 1 мая майор Игорь Бессонов

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В ночь с 30 апреля на 1 мая во время ракетных обстрелов города Одессы погиб майор Бессонов Игорь Анатольевич.

Об этом сообщает Черноморская поселковая община в Facebook.

«Игорь Анатольевич всегда отличался большим профессионализмом и преданностью своей работе. Он неоднократно проявлял настоящее мужество и героизм, защищая нашу родную землю. Его потеря стала большим ударом для всех нас», — говорится в некрологе.

Отмечается, что прощание с Игорем Бессоновым будет организовано 3 мая в 12:00 возле Черноморского Дома культуры.

Одесса News информировала, что враг атаковал Одессу баллистическими ракетами в ночь на 1 мая. Погибли три человека, трое ранены. 

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