Среди погибших от ракетного обстрела Одессы 1 мая майор Игорь Бессонов

В ночь с 30 апреля на 1 мая во время ракетных обстрелов города Одессы погиб майор Бессонов Игорь Анатольевич.
Об этом сообщает Черноморская поселковая община в Facebook.
«Игорь Анатольевич всегда отличался большим профессионализмом и преданностью своей работе. Он неоднократно проявлял настоящее мужество и героизм, защищая нашу родную землю. Его потеря стала большим ударом для всех нас», — говорится в некрологе.
Отмечается, что прощание с Игорем Бессоновым будет организовано 3 мая в 12:00 возле Черноморского Дома культуры.
Одесса News информировала, что враг атаковал Одессу баллистическими ракетами в ночь на 1 мая. Погибли три человека, трое ранены.
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