Из зала суда: боевик «ДНР» заочно приговорён в Одессе к 15 годам тюрьмы

Приморский районный суд Одессы заочно приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества боевика так называемой ДНР.

Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области.

«Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.

По данным следствия, уроженец Черноморска Одесской области в мае 2014 года по идеологическим убеждениям присоединился к террористической организации «ДНР». Мужчина с позывным «Вова Гуд» вступил в ряды незаконного вооружённого формирования так называемого «первого славянского батальона» с дислокацией в Славянске. В его составе активно участвовал в боевых действиях против ВСУ вблизи Славянска, Марьинки, Шахтёрска, Иловайска, Фащевки и Никишина. За свои «подвиги» фигурант был награждён оккупационной администрацией медалью «за боевые заслуги».

Кроме того, злоумышленник популяризировал террористические группировки боевиков ОРДЛО и призывал к их поддержке в соцсетях и своём окружении.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года Служба безопасности Украины задержала вражеского информатора, который собирал данные о местах дислокации подразделений Сил обороны и стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры на территории Одесской области.

Фото: СБУ, Одесская облпрокуратура

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