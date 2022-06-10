Редактора одесского интернет-издания выпустили из СИЗО под 200 тысяч залога

В Одессе суд отпустил на свободу журналиста, редактора издания «Таймер» Юрия Ткачёва.

Как сообщает издание «Взгляд», одесского журналиста выпустили под залог в 199 тысяч гривен.

Сам Ткачёв утверждает в Telegram-канале: «Я — на свободе. Я вышел из СИЗО, я жив-здоров. Но моя эпопея не окончена. Ещё будет суд. Меня обвиняют по статье о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ».

Ткачёву первоначально был назначен залог в 1,2 млн грн. Но судья Приморского суда Одессы Илья Лонский этот залог снизил до 199 тысяч гривен.

Одесса News сообщала, что Ткачёв был задержан 19 марта 2022 года и при обыске у него нашли гранату, которую, по утверждению самого Ткачёва, увидел впервые.

«Мне придётся в суде доказывать, что к найденному у меня дома при обыске я не имею никакого отношения», — сказал Ткачёв.

Говоря о своих журналистских планах, Ткачёв надеется возобновить работу издания ТАЙМЕР, но пока будет давать информационные сообщения на Telegram-канале.

Кстати. У Ткачёва СБУ в 2015 году проводила обыски по обвинению в сепаратизме.

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