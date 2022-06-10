Одесская таможня предотвратила вывоз за рубеж раритетного молитвенника

Одесские таможенники обнаружили молитвенник 1902 года издания у одного из граждан Украины, пересекавшем украинско-молдовскую границу.

Об этом сообщает Одесская таможня в Facebook.

«Раритет пытался вывезти из Украины в Молдову наш соотечественник. Для пересечения таможенной границы он выбрал пункт пропуска «Маяки-Удобное-Паланка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при устном опросе гражданин заявил об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному декларированию, запрещённых или ограниченных при перемещении через таможенную границу Украины.

Однако, в ходе проведения совместного контроля должностными лицами таможенного поста «Белгород-Днестровский» вместе с молдовскими таможенниками у него была обнаружена старинная книга — еврейский молитвенник MACHSOR с праздничными молитвами.

Старопечатная книга была издана в 1902 году в Лемберге. Так назывался при Австро-Венгерской империи (1772-1918), а впоследствии и во время фашистской оккупации (1941–1944) современный Львов. Молитвенник увидел свет в знаменитой еврейской типографии Балабанов, основанной в 1830 году Леобелем Балабаном.

В сообщении говорится, что, по всей вероятности, MACHSOR, изъятый ​​таможенниками по протоколу о нарушении таможенных правил, после соответствующей экспертизы и по решению суда впоследствии станет музейным экспонатом.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года одесские таможенники обнаружили раритетный самовар конца XIX века, который пытался незаконно вывезти водитель рейсового автобуса, направлявшегося в Молдову через пункт пропуска «Маяки-Паланка-Удобное».

Фото: Одесская таможня/Facebook

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