Одесского таможенника будут судить за коррупцию

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении старшего государственного инспектора одного из таможенных постов Одесской таможни по факту вымогательства и получения им неправомерной выгоды.
Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.
Следствием установлено, что таможенник требовал у гражданина взятку за беспрепятственный ввоз 4 млн грн на территорию Украины через международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Маяки-Удобное-Паланка». Свои «услуги» он оценил в 3% от ввезённой суммы, что составило 3000 евро.
Отмечается, что сотрудник таможни задержан при получении второй части неправомерной выгоды за «пропуск» партии незадекларированных денег.
В настоящее время обвиняемый отстранён от занимаемой должности.
Одесса News информировала, что в феврале 2023 года СБУ разоблачила коррупционные схемы на Черновицкой и Одесской таможнях.
Фото: Одесская облпрокуратура
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