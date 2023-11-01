«Черноморец» выходит в полуфинал Кубка Украины

В четвертьфинале Украинской Премьер-Лиги «моряки» уверенно одолели луганскую «Зарю» 4:1.

Об этом в Facebook заявил ФК «Черноморец».

«Моряки впервые с 2013 года сыграют в полуфинале Кубка», — говориится в сообщении.

Отмечается, что месяц назад «Черноморец» и «Заря» играли в Одессе в рамках VBET Лиги, и тогда команды сыграли в нулевую ничью. Хотя гости были поближе к успеху. В первый день ноября мы увидели более агрессивный и нацеленный на атаку «Черноморец».

На 21-й минуте хозяева открыли счёт – сделал это дальним ударом Андрей Штогрин. Отметим недостаточно удачные действия во время этого эпизода голкипера луганчан Никиты Турбаевского. Через 12 минут моряки провели отличную контратаку, и Андрей Штогрин замкнул прострел Ореста Кузика – 2:0. Третий мяч мог забить головой Самсон Йеде. Вместо этого хозяев дважды спас Варакута после ударов Антюха и Алефиренко.

Третий гол одесситы забили в начале второго тайма. Орест Кузык отдал на Зиги, а Бадибанга исполнил отличный навес на голову Васильева – 3:0. Дальше – больше. Очередная контратака, Самсон делает передачу на Штогрина, и герой матча с левой ударил мяч под перекладину – 4:0. Андрей чуть не совершил покер. Шедевральная передача от Бадибанги нашла голову Штогрина, но Андрей попал в штангу. На последних минутах Герреро один мяч отквитал.

На большее у гостей не хватило ни сил, ни времени. Заслуженная, уверенная победа одесситов, — резюмируется в спортивном комментарии к матчу.

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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