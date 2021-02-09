В Австралии одесситка Свитолина обыграла чешку, её бойфренд проиграл и расплакался

Первая «ракетка» Украины и пятая мира теннисистка родом из Одессы Элина Свитолина успешно стартовала на турнире серии Grand Slam Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне. Однако её бойфренд французский теннисист сенсационно проиграл и вылетел из турнира.

В первом круге соревнований посеянная под 5-м номером Свитолина нанесла поражение Мари Боузковой из Чехии — 6:3, 7:6 (7:5), сообщает XSPORT.

Теннисистки провели на корте почти 2 часа.

За выход в третий круг одесситка встретится с американкой Кори Гауфф.

Свитолина в девятый раз играет на Открытом чемпионате Австралии. Лучший результат Элины — 1/4 финала в 2018 и 2019 годах.

В то же время любимому человеку Свитолиной — французскому теннисисту Гаэлю Монфису не повезло. 11-я ракетка мира, опытный спортсмен неожиданно не сумел преодолеть барьер первого раунда Australian Open в лице 86-й ракетки — финна Эмила Руусувуори, которому проиграл со счётом 6:3, 4:6, 5:7, 6:3, 3:6.

Поражение Монфиса стало одной из главных неожиданностей первого игрового дня Australian Open и вполне логично, что к персоне француза было приковано много внимания журналистов на пресс-конференции, но самого теннисиста это внимание очень расстроило.

«Сюда я приехал вообще без уверенности в себе. И на каждой пресс-конференции чувствую, что меня осуждают. Я уже на земле, не надо добивать».

«У меня нет уверенности, я не могу найти игру, — признался Монфис. — Я плохо играю, не могу подавать, не попадаю с форхенда, много ошибаюсь, бегаю в шести метрах за задней линией. Я пашу как сумасшедший, но ничего не получается. И когда человек уже упал, не надо его добивать. Я бы хотел встать и сказать, что этот кошмар кончился, но пока не получается».

Закончилась пресс-конференция вообще слезами, когда Монфис говорил о мотивации в словах своей мамы.

«Нужно продолжать тренировки и игра вернётся. Другого выхода нет».

Кстати, у Элины Свитолиной в соцсетях по мотивам поражения Монфиса не вышло ни одной публикации. То же самое и на общей странице теннисистов в Instagram. А, похоже, поддержка французскому теннисисту сейчас очень нужна.

Australian Open-2021 продлится до 21 февраля.

Как сообщала Одесса News, Элина Свитолина с проигрышем завершила выступление в турнире серии WTA500 Gippsland Trophy в Мельбурне (Австралия) с призовым фондом 565 тыс 530 долл.

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