Баскетбольная Суперлига: победа «Химика», проигрыш «Одессы»

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги с участием команд из Одесской области — южненского «Химика» и «Одессы».

В матче третьего круга Суперлиги «Химик» (Южный) победил на своей площадке «Николаев» 70:62, сообщает БК «Химик».

«Химик» вырвал победу в домашней встрече с «Николаевом», переиграв соперника в четвёртой четверти. Дальние попадания Войналовича, Марченко и Зотова стали ключевыми в финальном отрезке игры и помогли южненцам прервать череду поражений», — говорится в сообщении.

Это уже 14-я победа южненцев в сезоне. Самым результативным игроком матча был Тайрелл Нельсон («Химик») — 17.

Следующий матч пройдёт в Южном 14 марта в 14-00 — «Химик» принимает «Черкасских Мавп».



А баскетболисты «Одессы» проиграли дома «Черкасским Мавпам» 65:71.

Следующую свою игру БК «Одесса» также проведёт 14 марта против МБК «Николаев». Игра пройдёт в Одессе, СК «Динамо» (Мукачевский переулок, 4а).

Ситуация в верхней части турнирной таблицы такова:: «Киев-Баскет» — 20 побед (5 поражений) = 80.0%, «Прометей» — 17 (9) = 65.4%, «Днепр» — 17 (9) = 65.4%, «Тернополь» — 17 (11) = 60.7%, «Запорожье» — 16 (11) = 59.3%, «Химик» — 14 (12) = 53.8%.

Как сообщала Одесса News, 26 февраля, в матче третьего круга Суперлиги «Одесса» обыграла на своей площадке «Будивельнык» (Киев) со счётом 81:80.

Фото: БК «Химик», «Черкасские мавпы»

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