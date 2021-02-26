Баскетболисты «Одессы» выиграли 7-й матч в сезоне, прервав серию поражений

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. В матче третьего круга «Одесса» обыграла на своей площадке «Будивельнык» (Киев) со счётом 81:80.

Об этом сообщает БК «Одесса».

«Оба коллектива продемонстрировали невероятную борьбу на протяжении всей игры, а победитель встречи определился менее чем за 1 секунду до конца матча», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первая половина игры прошла под диктовку подопечных Олега Юшкина. Одесситам удалось реализовать свои комбинации в атаке и довольно плотно закрыть лидеров киевлян в защите, не давая им набирать лёгких очков. На большой перерыв команды ушли при счёте 41:34.

После перерыва подопечным Игорса Миглиниекса удалось вернуться в игру. Столичный клуб стал более агрессивно играть на обоих щитах площадки, выиграв третью четверть с преимуществом 4 очка.

Последняя 10-минутка стала «валидольной»: киевлянам удалось сократить разницу в счёте до минимальной. За 3 секунды до конца встречи Александр Кобец реализовал трёхочковый, который дал его команде преимущество в 2 очка. Казалось бы, игра закончилась, но после тайм-аута Юрий Кондраков попал невероятный трёхочковый бросок, оставив 0.7 секунды на атаку сопернику.

Одесская команда выиграла 7-й матч в сезоне и прервала серию поражений. Самый результативный игрок матча: Александр Кобец («Будивельнык») — 22.

Ситуация в верхней части турнирной таблицы такова: «Киев-Баскет» — 17 побед (4 поражения) = 81.0%, «Днепр» — 15 (6) = 71.4%, «Прометей» — 14 (7) = 66.7%, «Запорожье» — 15 (8) = 65.2%, «Тернополь» — 14 (9) = 60.9%, «Химик» — 13 (9) = 59.1%.

Фото: БК «Одесса»

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