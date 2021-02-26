Спецназовцы ВМС искали взрывчатку в Практической гавани Одессы

Спецназовцы ВМС ВС Украины отработали водолазные спуски на глубину до 10 метров с целью тренировки обнаружения взрывоопасных предметов в Практической гавани Одессы.

Об этом сообщает АрмияИнформ.

«Главная идея тренировок — поиск, идентификация и выявление любых взрывоопасных предметов в акватории Одесского порта. Выполнение задач разной степени сложности проходили в условиях плохой видимости. Ведь водолазам важно усовершенствовать навыки оперативно действовать в условиях быстрого изменения обстановки, например, преодолевать значительные расстояния под водой за короткий промежуток времени», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на глубине до 10 метров под водой водолазы работали парами, выполняли задачи по подводному ориентированию, также проверили функционирование водолазного снаряжения и оборудования, которое отвечает требованиям и стандартам НАТО.

Спецназовцы также отработали действия в составе подразделения водолазной станции, в частности, в случае возникновения внештатных ситуаций и необходимости оказания помощи водолазу.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года водолазы-спецназовцы Военно-морских сил ВСУ отрабатывали задачи по поиску и выявлению в Практической гавани Одессы диверсионных средств противника недалеко от объектов портовой инфраструктуры.

Фото: АрмияИнфо

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