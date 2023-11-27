ГУР Минобороны Украины подтвердило свою причастность к массовой дроновой атаке России

К массированной атаке неизвестных дронов на ряд городов Российской Федерации в ночь на 26 ноября причастно Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как сообщил источник в украинской разведке, ночная дроновая атака на Россию, в частности, на Тулу, была осуществлена в сотрудничестве ГУР и «Армии дронов», — пишет информагентство «УНИАН».

Других деталей операции не разглашают, в том числе и какими именно дронами была атакована Россия. В то же время, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров также подтвердил, что взрывы в России — дело рук ГУР и «Армии дронов».

«Добрые беспилотники этой ночью прилетели в российские города и городки. Местные жители отмечают, что началась «какая-то суета». Армия дронов и ГУР этой ночью также не выспались, причины неизвестны», — написал Фёдоров в ТеLegram.

По сообщению российских СМИ и пабликов, российская территория была массированно атакована дронами — ночью якобы сбито 11 беспилотников, а ещё девять «птичек-убийц» ликвидированы утром над территорией Тульской, Московской, Брянской и Калужской областей. Кроме того, в небе над Тулой уничтожили два дрона, и обломки одного из них якобы попали в жилой дом.

По одной из версий российской стороны, украинская армия атаковала Тулу беспилотниками, похожими на дроны «Герань» (так в РФ называют иранские дроны-камикадзе «Шахед»). Впоследствии в сети показали момент попадания в дом в Туле. Его оцепили силовики и спецслужбы. Россияне разбираются, какие именно дроны прилетели на их территорию. «Нет ничего общего с украинским беспилотником-камикадзе «Бобр» или многоцелевым беспилотным авиационным комплексом UJ-22″, — пишут в росСМИ.

26 ноября на Челябинском тракторном заводе в России прогремел мощный взрыв, кадры с ним опубликовал Telegram-канал Mash. Этот завод специализируется на производстве дизельных двигателей для танков и другой гусеничной военной техники, а также разрабатывает двигатель нового поколения для российского танка Т-14 «Армата» (2В-12-3А).

Одесса News информировала, что ГУР МО Украины подтвердило ликвидацию 18 ноября 2023 года двух дорогостоящих радиолокационных станций оккупантов в Курской области РФ вблизи населённого пункта Дмитриев — РЛС 55Ж6 «Небо» и «Гамма-С1Э».

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