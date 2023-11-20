ГУР заявило об ударе по радиолокационным станциям в Курской области

Очередные радиолокационные станции оккупантов были поражены в Курской области РФ.

Об этом 20 ноября сообщило в Telegram Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«18 ноября вблизи населённого пункта Дмитриев Курской области была обнаружена радиотехническая позиция врага. Поражение получили две дорогостоящие российские радиолокационные станции — РЛС 55Ж6 «Небо» и, вероятно, «Гамма-С1Э», – сказано в сообщении.

РЛС 55Ж6 «Небо»

В ГУР добавили, что общие потери противника уточняются. Какое вооружение использовалось для нанесения удара, в украинской военной разведке не сообщили.

РЛС «Гамма-С1Э»

Одесса News информировала, что Главное управление разведки Минобороны Украины ночью 10 ноября провело спецоперацию во временно оккупированном Крыму, уничтожив два скоростных десантных катера оккупантов.

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