ГУР заявило об ударе по радиолокационным станциям в Курской области

Очередные радиолокационные станции оккупантов были поражены в Курской области РФ.
Об этом 20 ноября сообщило в Telegram Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
«18 ноября вблизи населённого пункта Дмитриев Курской области была обнаружена радиотехническая позиция врага. Поражение получили две дорогостоящие российские радиолокационные станции — РЛС 55Ж6 «Небо» и, вероятно, «Гамма-С1Э», – сказано в сообщении.
В ГУР добавили, что общие потери противника уточняются. Какое вооружение использовалось для нанесения удара, в украинской военной разведке не сообщили.
Одесса News информировала, что Главное управление разведки Минобороны Украины ночью 10 ноября провело спецоперацию во временно оккупированном Крыму, уничтожив два скоростных десантных катера оккупантов.
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy