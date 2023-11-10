Спецназ ГУР ночью уничтожил в Крыму два скоростных катера оккупантов

Главное управление разведки Минобороны Украины ночью 10 ноября провело спецоперацию во временно оккупированном Крыму, уничтожив два скоростных десантных катера оккупантов.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников «Суспільного», операция была проведена в поселке Черноморское на западе Крыма.

Telegram-канал «Крымский ветер» в 5.46 сообщал о прилётах по российской пограничной заставе в Черноморском, прозвучало четыре-пять взрывов.

В 6.51 «Крымский ветер» добавил, что в Черноморском оккупанты разбирают завалы разрушенного здания казармы, а в море начали работу водолазы, что может свидетельствовать о поражении катеров.

Минобороны РФ не сообщало о потерях в Крыму, заявив в Telegram, что якобы над полуостровом ночью были перехвачены два украинских беспилотника.

Российский Telegram-канал Baza утверждает, что беспилотники атаковали российский нефтяной терминал во временно оккупированной Феодосии и были сбиты из стрелкового оружия.

«Один из беспилотников взорвался в воздухе. Его обломки упали в поле в 400 метрах от нефтебазы. Второй же дрон упал на территории нефтебазы и при падении он сдетонировал. В результате была повреждена металлическая конструкция здания одной из местных электроподстанций», – говорится в сообщении.

Позже 10 ноября в комментарии «РБК-Украина» представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов доложил, что в посёлке Черноморское были поражены два десантных скоростных катера РФ проекта 11770 класса «Серна».

Потери оккупантов в живой силе уточняются, добавил Юсов.

Отмечается, что на судах находился экипаж и загружена бронированная техника, в частности БТР-82.

«В условиях фактического отсутствия у россиян корабельных средств ПВО после ряда атак сил безопасности и обороны Украины такие катера с ЗРК на борту служили для захватчиков прикрытием кораблей ЧФ РФ на рейдах. Теперь и эта идея россиян разрушена», – отметили в ГУР.

Проект 11770 – это серия российских скоростных десантных катеров, предназначенных для высадки на необорудованный берег или снятия с него боевой гусеничной, колёсной и другой военной техники, а также передовых подразделений десанта с вооружением, с высокой скоростью – 30 узлов (более 55 км/ч). Длина катера – 25,8 м, ширина 5,8 м.

По информации сайта «Военное обозрение», эти катера имеют грузоподъёмность около 45 т, то есть один катер может взять на борт один основной боевой танк, два БТР либо до 92 человек десанта. Особенностью десантного катера проекта 11770 является то, что его движение основано на принципе воздушной каверны (под днищем судна создаётся искусственная воздушная прослойка с избыточным давлением).

Согласно данным сайта RussianShips.info, с начала 90-х в стране-агрессоре РФ построили 16 таких катеров, в том числе четыре – на экспорт (проект 11771). Ещё один катер находится на стадии строительства.

Ранее силы обороны Украины уже поражали катера проекта 11770. В частности, командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказывал, что Украина была первой страной, применившей по таким скоростным надводным целям беспилотники Bayraktar. Как минимум один такой катер был потоплен в 2022 году у острова Змеиный Одесской области.

Одесса News информировала, что 4 ноября в Керчи ВСУ поразили корабль «Аскольд» — малый ракетный корабль 22800 типа «Каракурт», который может нести до восьми ракет «Калибр».

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