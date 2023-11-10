Одесские прокуроры передали на нужды ВСУ три большегруза, изъятые в ходе следствия

Прокуроры Болградской окружной прокуратуры и Приморской окружной прокуратуры г. Одессы передали на нужды военнослужащих Вооружённых Сил Украины три грузовых автомобиля марок Mercedes и MAN, принадлежащих российским предприятиям.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что грузовики изъяты в рамках расследования уголовного производства по факту замены идентификационных номеров транспортных средств.

По ходатайству прокуроров судом принято решение о передаче этих машин на нужды защитников двух воинских частей ВСУ, выполняющих боевые задания в самых горячих точках.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года Одесским горсоветом переданы инженерно-сапёрному подразделению «Хаджибей» три полноприводных дизельных пикапа.

Фото: Одесская облпрокуратура

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