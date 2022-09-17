Южный фронт: ситуация остаётся сложной и напряжённой

За прошедшие сутки военные эксперты считают ситуацию на юге Украины сложной и напряжённой, но контролируемой Вооружёнными Силами нашей страны.

Об этом сегодня ночью сообщил представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров.

«Дважды в течение боевого дня враг попытался провести штурмовые действия по направлениям: Правдино — Степная Долина и Архангельское — Ивановка. В обоих случаях силами до взвода, несмотря на поддержку танка Т-72 и БМП-2, успеха не имел, понеся потери, отступил. В течение дня враг совершил 4 авиаудара по нашим позициям и ракетный удар по Криворожью. 4 раза обстреливал Никопольский район», – говорится в сообщении.

По данным ОК «Юг», украинская авиация нанесла 15 ударов по расположению врага, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 250 огневых задач, в том числе по районам сосредоточения живой силы и техники вблизи Старой Збурьевки Херсонской области, по пункту управления, непосредственно, в Херсоне, по станции радиоэлектронной борьбы в Новой Каховке и альтернативной понтонной переправе вблизи Садового.

Подтверждённые потери врага составили за сутки 33 военных, 2 танка, 152-мм гаубица «Мста-Б», 120-мм мобильный миномёт, 9 единиц автобронетехники.

Как сообщала Одесса News, по итогам 15 сентября вражеское войско сократилось на 71 военного, 27 единиц вооружения и техники.

Фото: ОК «Юг», Генштаб ВСУ/Facebook

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