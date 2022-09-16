Юг Украины: за сутки ВСУ уничтожили 5 танков, «Град», «Гвоздику», «Шилку»

За прошедшие сутки на южном направлении фронта российско-украинской войны было уничтожено 27 единиц вооружения и техники.

Об этом сегодня ночью сообщил представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров.

Отмечается, что по итогам 15 сентября вражеское войско сократилось на 71 военного, 27 единиц вооружения и техники, среди которых 5 танков, 14 единиц другой авто-бронетехники, реактивная система залпового огня «Град», самоходная артиллерийско-миномётная установка «Нона-С», самоходная артустановка «Гвоздика», зенитная самоходная установка «Шилка», 2 гаубицы «Мста-Б» и два 120-ти мм миномёта.

Полковник Назаров также проинформировал, что нашей авиацией нанесены 9 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили свыше 330 огневых задач по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, складам боеприпасов в Бериславском районе, по Каховскому мосту, по пяти понтонным переправам возле Дарьевки, Садового, Новой Каховки.

«Обстановка в южнобугской операционной зоне остаётся сложной, но контролируемой. По всей линии столкновения продолжаются бои. Но приоритетными остаются тактика контрбатарейной борьбы, ракетно-артиллерийские и авиационные удары, как по позициям на столкновении, так и по тыловым районам», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, Силы ПВО вечером 15 сентября сбили российскую крылатую ракету «Калибр», направлявшуюся в сторону Одесской области.

На главном фото главный сержант танковой роты 28-й отдельной мотопехотной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, командир танкового экипажа Игорь (позывной «Ваха»), уроженец Одесской области, со своими боевыми побратимами.

Фото: ОК «Юг», Генштаб ВСУ/Facebook

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