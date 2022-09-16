В Украине лабораторно подтверждён первый случай обезьяньей оспы

В Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В настоящее время пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения, у него ёегкое течение болезни.

«Диагностировать заболевание удалось благодаря ПЦР-исследованию, проведённому областным Центром контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Сейчас продолжается эпидемиологическое расследование указанного случая. По словам пациента, он не имел контактов с больными оспой обезьян и не выезжал за границу. Тем не менее, появление симптомов заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны», – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что из симптомов заболевания у пациента наблюдается повышенная температура, сыпь на теле.

В целях сохранения комфорта пациента область регистрации случая не приводится.

Как сообщала Одесса News, оспа обезьян продолжает распространяться по миру, захватив уже 92 страны.

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