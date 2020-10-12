COVID-19 в Одессе: за сутки 61 новый больной, заполнение больничных коек — 75%

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 12 октября в Одессе зарегистрированы 7 253 случая COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрирован 61 новый случай заболевания.

По данным на 12 октября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 219 пациентов с COVID-19, из них 114 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находятся 105 пациентов, из них 97 человек не нуждаются в искусственной вентиляции лёгких, восемь пациентов получают кислородную терапию в режиме СИПАП.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 13 человек с подозрением на COVID-19.

30 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 24 человека — в ГКБ №10, 17 детей — в детской городской больнице №3.

За последние сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у подростка — девочка возрастом 17 лет находится на амбулаторном лечении.

По данным областного лабораторного центра, за последние сутки от COVID-19 выздоровели 316 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 4 317 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2 822 одессита.

По данным Департамента здравоохранения Одесского горсовета случаев стопроцентного заполнения коек пациентами с COVID-19 и отсутствия мест для их госпитализации не было. Однако была зафиксирована ситуация заполнения более чем 75% коек, что требует увеличения резерва коечного фонда.

Поэтому в горбольнице №10 начало работать отделение для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 — 60 коек инфекционного профиля и 15 коек интенсивной терапии.

Отделение перепрофилировано из 40 коек терапевтического и 20 коек проктологического отделений, находится в отдельном корпусе больницы, где располагался ожоговый центр, который временно переведён в основной корпус больницы и продолжает там работать в круглосуточном штатном режиме, обеспечивая пациентов всей необходимой медицинской помощью в полном объёме.

Многопрофильность этой больницы позволяет госпитализировать пациентов с COVID-19 и тяжёлой сопутствующей патологией (коморбидные состояния), что является нынешним приоритетом отделения, которое рассчитано на большое количество коек интенсивной терапии.

Отмечается, что отделение обеспечено квалифицированным медицинским персоналом, у которого есть месячный запас средств индивидуальной защиты, необходимыми лекарствами, оснащено аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами. Организовано отдельное четырёхразовое питание за средства горбюджета для всех сотрудников горбольницы №10, работающих с больными COVID-19.

Горбольницей №10 с Национальной службой здоровья заключён договор по пакету оказания медицинской помощи при коронавирусной инфекции. Это позволит выплачивать 300% надбавку к зарплате медиков, работающих с COVID-19, а также проводить закупки для дальнейшего обеспечения средствами индивидуальной защиты, дезсредствами, медикаментами и расходными материалами.

Как сообщала Одесса News, состоянием на 12 октября наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом в одесском регионе зафиксировано в Одессе, Болградском районе и Измаиле.

Фото и инфографика: «Одесса»