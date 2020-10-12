COVID-19: в Одесской области большего всего больных в Одессе, Болграде и Измаиле

В прошедшее воскресенье в Одесской области зарегистрировано 165 новых случае заражения коронавирусом.

Об этом сообщает ресурс Системы мониторинга Аппарата СНБО.

Согласно мониторинга, всего в Одесской области было зафиксировано 16 770 случаев заболевания. Выздоровели 2 670 человек.

Летальных случаев за прошедшие сутки не зафиксировано.

Всего умерших с начала пандемии — 250 человек.

Продолжают болеть 13 850.

Наибольшее количество больных в Одессе, Измаиле и Болградском районе.

Как написал на своей странице в Facebook мэр Измаила Андрей Абрамченко, «по состоянию на утро 12 октября в инфекционном отделении Центральной районной больницы находятся 64 пациента, из них с COVID-19 — 1 (Измаил – 1), а также 63 с подозрением на COVID. В Дунайской областной больнице — 69 пациентов, все с подтверждённым COVID-19 (по районам: Болградский – 15, Килийский – 8, Измаильский – 14, Арцизский – 2, Ренийский – 2, а также г.Измаил – 28). В реанимации — 6 пациентов, из них на ИВЛ — 3. Под наблюдением контактные с COVID-19 — 382 человека».

Как сообщала Одесса News, Министр здравоохранения Максим Степанов призывает украинцев соблюдать противоэпидемические мероприятия и подчёркивает, что в условиях их игнорирования ситуация с распространением коронавируса может быстро выйти из-под контроля.