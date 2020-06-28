Учёные утверждают, что солнечный свет способен инактивировать коронавирус

Согласно исследованию зарубежных учёных, воздействие полуденного солнечного света может инактивировать коронавирус в течение 11–34 минут летом в большинстве городов США и других городах мира.
Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на исследование, опубликованное в начале июня в журнале «Photochemistry and Photobiology».
«Девяносто процентов или более вируса SARS-CoV-2 будут инактивированы после того, как они будут подвергаться воздействию солнечного света в полдень в большинстве городов США и мира в течение лета в течение 11-34 минут», — говорится в исследовании.
Исследование объясняет, что «ультрафиолетовое излучение на солнце является основным вирулицидным агентом в окружающей среде». Вируциды — это вещества, которые уничтожают вирусы.
Исследователи подвергают сомнению эффективность приказов о самоизоляции, комендантского часа и других ограничений на распространение коронавируса, и предполагают, что в распространении COVID-19 есть элемент окружающей среды, помимо прямого взаимодействия между людьми.
«Если мы возьмём во внимание возможную вирулицидную роль солнечного света во время пандемии коронавируса, то принуждение людей оставаться в помещении может иметь повышенную (или гарантированную) инфекцию COVID-19 среди тех же домашних жителей, а также среди пациентов и персонала в одной и той же больнице или гериатрических учреждениях», — отмечают исследователи.
Исследование оценило, сколько времени потребуется для инактивации коронавируса в некоторых городах мира в полдень летом при максимальной солнечной экспозиции.
США:
Майами, Флорида: 14+ минут
Хьюстон, Техас: 16+ минут
Феникс, Аризона: 18+ минут
Атланта, Джорджия: 18+ минут
Лос-Анджелес, Калифорния: 18+ минут
Вашингтон, округ Колумбия: 21+ минут
Филадельфия, Пенсильвания: 22+ минуты
Нью-Йорк, Нью-Йорк: 22+ минуты
Чикаго, Иллинойс: 22+ минуты
Бостон, Массачусетс: более 23 минут
Центральная и Южная Америка:
Богота, Колумбия: 11+ минут
Мехико, Мексика: 11+ минут
Сан-Паулу, Бразилия: 13+ минут
Буэнос-Айрес, Аргентина: 19+ минут
Европа:
Барселона, Испания: 22+ минуты
Париж, Франция: более 28 минут
Лондон, Великобритания: 30+ минут
Москва, Россия: 34+ минуты
Средняя Азия:
Багдад, Ирак: 18+ минут
Тегеран, Иран: 19+ минут
Стамбул, Турция: 22+ минуты
Африка:
Киншаса, Конго: 11+ минут
Лагос, Нигерия: 11+ минут
Хартум, Судан: 11+ минут
Каир, Египет: 16+ минут
Азия:
Мумбаи, Индия: 11+ минут
Шанхай, Китай: 16+ минут
Сеул, Южная Корея: 18+ минут
Токио, Япония: 20+ минут
«Здоровые люди на улице, получающие солнечный свет, могли подвергнуться воздействию более низкой вирусной дозы с большей вероятностью для создания эффективного иммунного ответа», — добавили они.
Кстати. По состоянию на утро 28 июня в мире зарегистрированы 10 086 969 случаев COVID-19 (+177 004 за сутки), из них 501 393 — летальных (+4 702). В первой тройке стран по наибольшему количеству заболевших входят: США — 2 596 537 (+33 581), Бразилия — 1 315 941 (+35 887) и Россия — 627 646 (+6 852). Украина по количеству заболевших сегодня находится на 35-м месте мирового рейтинга.
Среди стран с наибольшим количеством умерших: США — 128 152 (+860), Бразилия — 57 103 (+1 055), Великобритания — 43 514 (+116).
Как сообщала Одесса News, первые клинические исследования детей Европы в возрасте от трёх дней до 18 лет, заразившихся коронавирусом, продемонстрировали преимущественно лёгкую форму течения болезни и низкий показатель летальности — менее 1%.