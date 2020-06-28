В Одессе отмечают День Конституции Украины

28 июня Украина отмечает День Конституции.

В этот день 1996 года, в 9 час. 18 мин., спустя почти сутки непрерывной работы, Верховная Рада приняла и ввела в действие Конституцию Украины. Этому событию предшествовали 6 лет упорной и тяжёлой работы, консультаций, кризисов и договорённостей.

Новейший конституционный процесс начался сразу же после принятия 16 июля 1990 года Верховной Радой УССР «Декларации о государственном суверенитете Украины» – в октябре того же года была образована Конституционная комиссия.

После распада СССР и обретения Украиной независимости в 1991 году стало понятно, что развитие правовой системы в независимом государстве должно осуществляться на собственной основе – оглядываться уже не на кого. Это эпохальное событие изменило многие положения парламентской концепции новой Конституции.

Между 1991-1996 годами комиссиями, отдельно созданными Верховной Радой и Президентом, было составлено несколько проектов Конституции. Они долгое время обсуждались, дополнялись и дорабатывались. Острые противоречия вызвали вопросы распределения власти и собственности, государственная символика, статус русского языка и статус Республики Крым.

Левые силы настаивали на уменьшении роли президентской власти, частнособственнических отношений, за предоставление равного статуса украинскому и русскому языкам и сохранении автономного статуса Крыма. Правые, в которые объединились представители «партии власти», предпринимательские круги и депутаты национальной культурно-языковой ориентации, выступали за сильную президентскую вертикаль, обеспечение всей полноты частнособственнических прав, господства украинского языка и ликвидацию автономии Крыма.

Между тем в стране действовала Конституция УССР 1978 года с некоторыми изменениями. В ночь с 27 на 28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла и ввела в действие Конституцию Украины. Документ получил поддержку двух третей депутатского корпуса (315 народных депутатов). В нём определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждалась новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в составе Украины.

Принятие Конституции независимой Украины стало победой правоцентристских пропрезидентских сил и национального лагеря, который их поддержал.

С начала принятия нынешний Основной Закон Украины менялся несколько раз. Примечательно, что в Конституции Украины 1996 года предусмотрена достаточно жёсткая процедура внесения в неё изменений и дополнений. Для одобрения соответствующих изменений требуется от 2/3 до 3/4 голосов от конституционного состава Верховной Рады Украины. Если же изменения отменяют или ограничивают права и свободы человека и гражданина, или направлены на ликвидацию независимости, или угрожают территориальной целостности государства, то Конституция Украины, согласно статье 157 вообще не может быть изменена.

Традиционно в Одессе 28 июня в 10 часов состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Тараса Шевченко. В этом году в условиях карантина, она носит ограниченный порядок.

В 19 часов на Театральной площади Одессы пройдёт в режиме онлайн трансляция концерта артистов Одесского театра оперы и балета.

Фото: Facebook, пресс-служба Одесского облсовета