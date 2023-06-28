В Одессе отметили День Конституции

По случаю Дня Конституции Украины в Одессе состоялось возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко в одноименном парке.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, в церемонии возложения приняли участие руководители города, района и области, структурных подразделений мэрии и облгосадминистрации.

Отмечается, что «с целью повышения уровня гражданского сознания детей и учащейся молодежи, распространения знаний о Конституции Украины в учебных заведениях Одессы будут проведены воспитательные, информационно-просветительские и патриотические мероприятия: воспитательные часы, встречи, лекции, беседы, квесты, конкурсы рисунков, викторины».

Как сообщала Одесса News, председатель Одесской областной государственной алминистрации Олег Кипер поздравил жителей региона с этим праздником.

Фото: «Одесса»

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