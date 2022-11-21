Геннадий Труханов отправил ещё одну группу одесских детишек в безопасное место

Одесский городской голова Геннадий Труханов провёл группу малышей в безопасный город — Анкару (Турция).

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

В своё первое путешествие в Анкару отправляются 34 ребёнка из одесского Дома ребёнка №3 вместе с сопровождающими лицами, — говорится в сообщении.

«Сегодня наша обязанность — беречь будущее Украины, что подкреплено также желанием обеспечить нашим детям добро, тепло и свет. Именно такой приём обеспечат в турецком специализированном детском доме. Хочу поблагодарить первых леди Украины и Турции — Елену Зеленскую и госпожу Эрдоган, благодаря которым стало возможным временное убежище наших детей в Анкаре», — подчеркнул Одесский городской голова.

Мэр Одессы и одесситы также выражают благодарность Посольству Украины в Турции, государственным службам Украины и Турции, общественной организации «Благомай» и работникам Дома ребёнка, согласившихся покинуть свои дома в Одессе и полностью посвятить себя этим малышам, у которых, кроме государства, нет никого.

Как сообщала Одесса News, в августе 26 детей из Одесской области с тремя сопровождающими выехали в эвакуацию в Республику Польша. Ранее малышей из одесских детских домов приняла Литва — 46 детей и Черновцы — 59. Всем детям обеспечены комфортные условия проживания и воспитания, они чувствуют себя хорошо и находятся в безопасности.

Фото и видео: «Одесса»

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