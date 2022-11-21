12 населённых пунктов Луганской области освобождены от захватчиков

Уже 12 населённых пунктов Луганщины освобождены от оккупантов.

Об этом рассказал официальный представитель Восточной группировки войск Вооружённых сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.

«Имея большие силы на восточном фронте, на Донбассе, россияне более 4 месяцев не могут прорвать оборону даже в районе Бахмута и Авдеевки. Конечно, это требует сосредоточения наших усилий. Более того, в Луганской области враг уже терпит поражение. Уже 12 населённых пунктов под украинским флагом. И во многом там инициатива за нами», — сообщил официальный представитель.

По его словам, после поражений на нескольких главных направлениях и провале стратегических планов Россия хочет одержать победу хотя бы где-нибудь.

«После того, как враг потерпел неудачу в стратегических планах, не смог взять Киев, потерпел поражение на Харьковском, Лиманском и Херсонском направлениях, ему остаётся на тактическом уровне одерживать какие-то победы. Поскольку в течение всей войны и даже ранее одним из нарративов российской пропаганды звучало «освобождение народа Донбасса», неизвестного никому ранее, то понятно, что они хотят выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. И поэтому, если бы они вышли на эти границы, они бы и далее захотели захватить полностью Запорожскую область», — сказал Череватый.

Как сообщала Одесса News, глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что завершить развязанную Россией войну к весне следующего года Украине вряд ли удастся.

Фото: Генштаб ВСУ

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