Вражеская ракета попала на одесское кладбище

Во время сегодняшнего обстрела ракеты попали в одно из городских кладбищ Одессы.

Как сообщает Одесская мэрия, разрушено более 1000 кв. м. территории.

«Это тоже «денацификация»? Оккупанты, видимо, боятся даже мёртвых», — прокомментировал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как информировала Одесса News, 23 апреля по Одессе нанесён ракетный удар. Ракетное попадание в жилой дом. Есть пострадавшие. В городских больницах находится 8 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. 5 человек погибло, в т.ч. 3-хмесячный ребёнок.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.