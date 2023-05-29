460-й день войны: ВСУ уничтожили за сутки 6 пунктов управления и склад боеприпасов врага

Начались 460-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашего государства.

По информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 29 мая, авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 6 — по его зенитно-ракетным комплексам.

Нашими защитниками за прошедшие сутки был уничтожен вражеский БпЛА разведывательного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, зенитные ракетные комплексы С-300 и Тор, 6 пунктов управления, станцию радиоэлектронной борьбы, артиллерийское подразделение на огневой позиции и склад боеприпасов.

Российская Федерация, не считаясь с потерями, продолжает вести захватническую войну, пренебрегать Международным гуманитарным правом, наносит удары, производит обстрелы не только военных, но и гражданских объектов.

С 00.00 по 05.00 29 мая российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами. В этот раз враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолётов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря. С северного и южного направлений противник атаковал иранскими БпЛА «Shahed-136/131». Всего – около 35 ударных дронов.

По сообщению ВС ВСУ, в течение ночи противовоздушная оборона работала в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил: «Центр», «Восток», «Юг» и «Запад». Силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 67 воздушных целей: 37 крылатых ракет Х-101/Х-555; 29 ударных БпЛА «Shahed-136/131»; 1 разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня.

Три «шахеда» ночью были уничтожены в небе над Николаевщиной, ещё 1 — над Одесчиной. Во Львовской области над Золочевским районом была сбита вражеская ракета, от обломков которой загорелось деревянное строение и находившийся рядом трактор.

Российские захватчики продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

На главном фото воин 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

Фото в тексте: ГУ ГСЧСУ во Львовской области

Инфографика: ВС ВСУ

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