Во Франции объявили победителей 76-го Каннского кинофестиваля

27 мая в Каннах состоялись церемония закрытия 76-го Каннского кинофестиваля и объявление победителей.

«Золотую пальмовую ветвь» получил триллер «Траектория падения» французского режиссёра Жюстин Трие. Награду победительнице вручила американская актриса Джейн Фонда, сообщает Кинопоиск.

Отмечается, что Трие стала третьей женщиной в истории Каннского кинофестиваля, чья работа удостоилась главной награды.

Гран-при кинофестиваля получил фильм британского режиссёра Джонатана Глейзера «Зона интересов».

Лучшим актёром назван японский артист Кодзи Якусе за роль в фильме немецкого кинорежиссёра Вима Вендерса «Идеальные дни».

Лучшей актрисой стала Мерве Дидзар из Турции за роль учительницы сельской школы в фильме турецкого режиссёра Нури Бильге Джейлана «О сухой траве».

Лучшим режиссёром назван француз вьетнамского происхождения Чан Ань Хунг за фильм «Страсть Додена Буффана».

Награду за лучший сценарий жюри присудило ленте «Монстр» и японскому сценаристу Юдзи Сакамото.

Как сообщала Одесса News, открытие Каннского кинофестиваля состоялось 16 мая. Председателем жюри был избран шведский кинорежиссёр Рубен Остлунд.

Фото: ЭРА

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