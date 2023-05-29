Что происходит на Бахмутском направлении

По состоянию на 29 мая интенсивность наступательных действий врага на Бахмутском направлении существенно снизилась.

Анна Маляр, заместитель Министра обороны Украины объясняет это проведением противником замены войск ЧВК «Вагнер» на регулярные подразделения российской армии и попытками стабилизировать оборону на этом направлении.

«Наши войска своими действиями ощутимо усложняют врагу этот процесс. В то же время интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов не снизилась», — подчёркивает замминистра.

Отмечается, что «наши войска контролируют окрестности Бахмута в юго-западной части в районе «Самолёт». На севере пригорода Бахмута также происходит замена вражеских подразделений. К югу от Бахмута враг делает попытки усилиться и нарастить армейские подразделения».

Военная чиновница также обратила внимание, что продвижение ВСУ на флангах вчера и сегодня утром не осуществляется «в связи с выполнением других задач».

Как сообщала Одесса News, российские захватчики продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

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