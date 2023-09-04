Зеленский обсудил с Президентом Франции как защитить одесский регион

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора 3 сентября с Президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил новые поставки вооружения для защиты Украины, в том числе одесского региона.

Об этом сообщается на официальном сайте офиса Президента Украины.

«Обсудили защиту нашего одесского региона – то, что может сделать Франция для защиты Одессы и области», — сказал Владимир Зеленский.

В этом контексте Глава государства подчеркнул, что украинская коалиция современных истребителей становится крепче, ведь к ней присоединится Франция, которая будет тренировать наших пилотов.

«У нас есть новые договорённости с партнёрами по оборонным пакетам. И, кстати, сегодня в разговоре с Президентом Франции Макроном мы обсудили, какая новая поставка способна помочь нашим воинам. И есть очень важная договорённость о тренировках во Франции наших пилотов – наша коалиция современных истребителей становится крепче. Есть весомые вещи, которые мы делаем в Украине для нашей защиты еженедельно всё более интенсивно. Это касается и нашего оружия – от пушек и снарядов до дронов и ракет. Это касается и нашего единства. В частности, единства в неприятии всего и всех, что ослабляет Украину», — отметил Зеленский.

Президенты также согласились с важностью продолжения «зернового коридора» и договорились углубить сотрудничество по защите морских путей.

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