Новая Зеландия объявила о новом пакете помощи для Украины: что в нём

Новая Зеландия 22 февраля объявила о новом пакете помощи для Украины стоимостью $25,9 млн.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Новой Зеландии, пишет издание ГОРДОН.

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс отметил, что этот пакет доведёт общую стоимость помощи, которую его страна пообещала Украине за последние два года, до более чем $100 млн.

Кроме того, за последние два года военные вооружённых сил Новой Зеландии находились в Европе и Великобритании, обучая украинских военных, и это развёртывание персонала продлили до июня 2025 года.

До 97 новозеландских инструкторов продолжат тренировать украинских военных, а также оказывать разведывательную, связную и логистическую поддержку.

Дополнительно к этому пакет также содержит:

$6,5 млн Международному фонду для Украины, который администрирует Великобритания, на закупку оружия и боеприпасов для Украины;

$7 млн на гуманитарную помощь для поддержки пострадавших от войны украинцев, включая тех, кто переместился в соседние страны. Новая Зеландия будет сотрудничать с международными гуманитарными организациями и новозеландскими гуманитарными неправительственными организациями для оказания этой помощи;

$3 млн в Трастовый фонд Всемирного банка по помощи, восстановлению, реконструкции и реформированию Украины.

Также Новая Зеландия ведёт работу над новыми санкциями в отношении России, направленными на противодействие уклонению от уже введённых ограничений.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года Швеция выделила самый крупный из 15 пакетов военной помощи Украине в размере 7,1 млрд шведских крон (около $683 млн).

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