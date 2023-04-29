В Одессе министр иностранных дел Эстонии подтвердил поддержку своей страны Украине

Министр иностранных дел Эстонии Маргнус Цахкна 28 апреля посетил Одессу в рамках форума «Восстановление Одесской области».

На брифинге по итогам своего визита в Одессу эстонский министр сказал, что его страна с начала войны предоставила Украине помощь более чем на €500 миллионов.

«Эстония поддерживала Украину с самого начала войны, с первых дней, вложила более 500 млн евро», — отметил Цахкна.

Также он сообщил, что Эстония присоединится к восстановлению Украины и поддерживает её на пути вступления в ЕС и НАТО.

Кроме того, Цахкна подчеркнул, что Эстония поддерживает создание специального международного трибунала для России.

«Нарушившие международное законодательство должны быть осуждены по международным законам», — подчеркнул эстонский министр.

Маргус Цахкна в сопровождении и.о. председателя Одесской облгосадминистрации Бориса Волошенкова и мэра Одессы Геннадия Труханова осмотрел ряд достопримечательностей Одессы, в частности, побывал возле Потёмкинской лестницы и информационной таблички, посвящённой включению объекта «Исторический центр Одессы» в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, прогулялся по Приморскому бульвару возле театра оперы и балета.

Как сообщала Одесса News, 28 апреля в Одессу для участия в работе форума «Восстановление Одесской области», посвящённом послевоенному развитию Одессы и региона, прибыли Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его коллеги — Министры иностранных дел Балтии и Северной Европы.

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