Олег Кипер встретился с парламентариями Австрии: о чём договорились

Председатель Одесской областной госадминистрации Олег Кипер 29 июня встретился с делегацией Двусторонней парламентской группы Австрия-Украина во главе с Хельмутом Брандштеттером, а также с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрии Арадом Бенке.

Об этом сообщает в Facebook ООГА.

Отмечается, что участники встречи отдельное внимание при разговоре уделили ситуации в портах Одесской области, блокированию страной-трерористом зернового коридора, медицинской реабилитации гражданского населения и восстановлении пострадавших в результате российской агрессии объектов, в том числе учебных заведений.

«Ещё раз спасибо Австрии за дальнейшее лечение и реабилитацию двух одесситов, получивших ранения в результате российской атаки 14 июня. Договорились о дальнейшем сотрудничестве», – заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Фото: ООГА/Facebook

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