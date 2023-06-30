В США компания Virgin Galactic совершила коммерческий рейс в космос с пассажирами

29 июня американская компания Virgin Galactic совершила свой первый в истории коммерческий рейс, отправив четырёх пассажиров в суборбитальный космос и вернув их обратно на Землю.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Space.com.

Отмечается, что вылет произошёл из космического порта «Америка» в Нью-Мексико около 17:40 по киевскому времени. Космический самолёт SpaceShipTwo достиг суборбитального космоса примерно через 58 минут. После нескольких минут планировки на высоте 83 километра космический самолёт вернулся на космодром и приземлился в 18:45 по киевскому времени.

Запуск SpaceShipTwo происходил с самолёта-носителя VSS Unity на высоте примерно в 15 км. Миссия получила название «Galactic 01».

«Пассажиры лайнера несколько минут находятся в невесомости и видят Землю на фоне черноты космоса. Посадка судна происходит примерно через 90 минут после старта», — говорится в сообщении.

В миссии Galactic 01 приняли участие представители Воздушных сил Италии и Национальный исследовательский совет Италии, которые заказали путешествие в космос в 2019 году с целью проведения суборбитальных исследований.

По информации Virgin Galactic, уже сотни человек забронировали поездку на борту SpaceShipTwo, которая стоит 450 тысяч долларов США за место.

Следующий коммерческий рейс компании состоится в начале августа, затем Virgin Galactic планирует запускать их ежемесячно.

Как сообщала Одесса News, компания Илона Маска SpaceX анонсировала запуск самого мощного за всю историю космоса межпланетного корабля Starship.

Фото: Virgin Galactic

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