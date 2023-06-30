Прокуроры предотвратили безосновательные расходы из бюджета Одессы

Благодаря вмешательству прокуроров Приморской окружной прокуратуры г. Одессы расторгнут договор о закупке работ за средства местного бюджета на сумму свыше 52,3 млн. грн., который был заключён с нарушением процедуры закупки.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Так, в феврале прошлого года между Управлением инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета и предприятием по результатам открытых торгов был заключён договор на закупку работ по «Капитальному ремонту берегоукрепления №1 (между траверсами №2 и №3) и траверса № 2 в районе пляжа «Аркадия» II-й очереди противооползневых сооружений».

Вместе с тем, в нарушение процедуры закупки, заказчик не отклонил предложение предприятия, хотя им не предоставлены предусмотренные условиями тендера документы о наличии оборудования и материально-технической базы, работников соответствующей квалификации, имеющие необходимые знания и опыт, документально подтверждённый опыт выполнения аналогичного предметом закупки контракта.

Прокуратура сообщила контролирующим органам о нарушении процедуры закупки и указала, что в случае неустранения нарушений самостоятельно, она будет обращаться с иском в суд в интересах государства о признании решения тендерного комитета незаконным, результатов открытых торгов недействительными, договора закупки работ и дополнительной сделки недействительными.

Отмечается, что на реагирование прокуратуры Управлением инженерной защиты территории города и развитии побережья Одесского горсовета устранены нарушения путём расторжения вышеупомянутого договора.

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года Служба безопасности ликвидировала масштабную схему хищения бюджетных денег, выделенных на строительство новых медучреждений в Одесской области.

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