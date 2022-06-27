Госсиполнитель в Одессе нанёс ущерб государству в 60 миллионов гривен

Одесской областной прокуратурой сообщено о подозрении в служебной халатности главному государственному исполнителю Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Одесской области Южного межрегионального управления Министерства юстиции.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Выяснено, что госисполнитель, несмотря на наличие установленного законом запрета на проведение исполнительных действий в отношении объекта права государственной собственности, в рамках исполнительного производства неправомерно реализовала на электронных торгах принадлежащий Мининфраструктуры Украины производственный дом с хозяйственными зданиями и сооружениями общей площадью 3026 м кв.

Отмечается, что это здание закреплено на праве хозяйственного ведения за ГП «Черноморско-Азовское производственно-эксплуатационное управление морских путей».

В результате таких противоправных действий государству нанесено почти 60 млн грн ущерба.

Решаются вопросы по избранию подозреваемой меры пресечения и отстранению от занимаемой должности.

Также правоохранителями принимаются меры по установлению других причастных к совершённому преступлению лиц и возвращению имущества государству.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года правоохранители разоблачили деятельность организованной преступной группы, участники которой в течение 2019-2020 годов, используя поддельные документы о праве собственности на недвижимое имущество, завладели базой отдыха в курортной зоне посёлка Затока.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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