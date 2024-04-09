В Одесской области 16-летнего подростка обвиняют в убийстве матери и сестры

16-летнему жителю Ананьева Одесской области объявили подозрение в умышленном убийстве его матери и семилетней сестры.

Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Одесской области.

6 апреля правоохранители сообщали, что в частном доме обнаружили тела с ножевыми ранениями женщины 1986 года рождения и её 7-летней дочери. Полиция отмечала, что есть задержанный, Одесса News писала, что речь идёт о сыне погибшей женщины.

«Полицейские оперативно установили причастность к указанному преступлению старшего, 16-летнего, сына покойной. Оперативники разыскали его на улице города во время прогулки. Выяснено, что между юношей и матерью возник конфликт из-за её отказа дать ему карманные деньги. Разозлившись, парень несколько раз ударил маму в шею кухонным ножом, а орудие преступления бросил в печь. Так же он поступил и с сестрёнкой, которая находилась в соседней комнате и невольно стала свидетелем преступления. Для убийства девочки злоумышленник использовал второй нож», – описали полицейские.

По их информации, первым на месте убийства оказался 11-летний сын погибшей, он и вызвал полицию.

«Тела матери и дочери отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительно, обе жертвы скончались на месте происшествия от острой кровопотери и ножевых ранений. С места происшествия полицейские изъяли орудия преступления, биоматериалы и другие вещественные доказательства, имеющие значение в деле», – объяснили правоохранители.

Подозреваемый находится в следственном изоляторе, суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Фото и видео: ГУ Нацполиции в Одесской области

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