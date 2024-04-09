В Одесской области прокуратура вернула государству земли стоимостью 16 млрд грн

Одесская областная прокуратура в суде отстояла право государства на земельные участки лесного фонда общей площадью 521 га стоимостью более 19 млрд. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

Прокуроры в суде доказали, что три земельных участка лесохозяйственного назначения в административных пределах Яськовского сельского и Беляевского городского советов незаконно переданы в аренду одному из обществ Одесской области.

«Эти земли в соответствии с законодательством ограничены в гражданском обороте. Вопреки требованиям законодательства, лесные земли переданы под строительство прудов для рыбохозяйственных нужд, культурно – оздоровительных, рекреационных, спортивных и туристических целей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях защиты интересов государства областная прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительным распоряжение райгосадминистрации и договоров аренды.

Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск о возвращении в государственную собственность этих земель. Апелляционная и кассационная инстанции также поддержали позицию прокуратуры. В настоящее время обеспечено исполнение решения суда.

Одесса News информировала, что в январе 2024 года Куяльницкой громаде вернули 20 га земли, неэффективно используемой арендатором.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy