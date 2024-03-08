За беспрепятственную растаможку авто одесская таможенница брала взятки

Начальник отдела таможенного оформления одного из таможенных постов Одесской таможни разоблачена в вымогательстве и получении неправомерной выгоды при растаможивании автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Чиновница Одесской таможни наладила систематическое вымогательство взяток от субъектов предпринимательской деятельности (брокеров) за беспрепятственный ввоз в Украину импортных автомобилей, а также их оформление, — говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость такой «услуги» подозреваемая оценивала в 50 долларов США за один автомобиль.

«Правоохранители задокументировали получение ею 800 долларов США. Сотрудницу таможни задержали после получения очередного транша неправомерных средств», — детализирует преступление прокуратура.

Решаются вопросы по избранию подозреваемой меры пресечения и отстранению от занимаемой должности.

Одесса News информировала, что прокуроры Киевской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении главного специалиста коммунального учреждения «Муниципальная служба развития торговли» Одесского горсовета по факту вымогательства и извлечения им неправомерной выгоды — поборов со стихийных торговцев.

Фото: Одесская облпрокуратура

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