Пансионат «Борей» в Одессе возвращён в госсобственность

Прокуратура Одесской области вернула государству пансионат «Борей» Национальной академии наук Украины стоимостью более 11 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что решением Киевского районного суда Одессы удовлетворён иск Одесской местной прокуратуры №1 и истребованы из незаконного владения нежилые помещения пансионата «Борей» по проспекту Свободы в Одессе площадью 660 м кв и стоимостью более 11 млн грн, являющиеся государственной собственностью.

Прокуратурой установлено, что гражданин, который незаконно приобрёл право собственности на помещения пансионата, подделал техническую документацию и присвоив новый адрес. А потом разделил имущество на две части и продал эту недвижимость, котораю в дальнейшем несколько раз перепродавалась на основании незаконных договоров.

Суд согласился с доводами прокурора о незаконном завладении государственным имуществом и удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объёме, заключавшиеся в возвращении недвижимости Национальной академии наук Украины.

Как сообщала Одесса News, при содействии Одесской местной прокуратуры № 2 через суд восстановлено право собственности территориальной общины на земельный участок стоимостью почти 3,5 миллиона гривен и площадью 2,22 тысячи квадратных метров по ул.Выездной в Малиновском районе города.