Одесские правоохранители направили в суд досье на «смотрящего» за Черноморском

Одесская областная прокуратура направили в Ильичёвский городской суд обвинительный акт в отношении 36-летнего «смотрящего» за Черноморском и его сообщника по факту распространения преступного влияния в обществе и вымогательства несуществующего долга.

Об этом сообщает прокуратура Одесской области.

По данным следствия, ранее неоднократно судимый за совершение умышленных тяжких и особо тяжких преступлений 36-летний мужчина, по прозвищу «Гном», поддерживая «воровские традиции», получил статус «положенца», которому примерно в середине 2020 года субъектами повышенного преступного влияния — «ворами в законе» поручено исполнять полномочия так называемого «смотрящего» в городе Черноморск Одесской области.

Так, в период с октября 2020 по май 2021 года этот человек вместе со своим сообщником, который также имеет связи с представителями регионального криминалитета, с угрозами требовали от жителя Черноморска возвращения несуществующего долга в сумме 1 450 долларов США.

Отмечается, что в подтверждение своих противоправных намерений и реальности угроз, сообщники систематически звонили на мобильный телефон потерпевшего, назначали неоднократные встречи, во время которых угрожали применением силы в случае невыполнения их требований о передаче денег. При этом каждый раз устанавливали срок выполнение незаконных требований.

По ходатайству прокуратуры все задержанные находятся под стражей.

Как сообщала Одесса News, в августе в Одессе задержаны 2 человека по подозрению в вымогательстве несуществующего долга в 5 тысяч долларов США.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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