Безбожно крала: Одесская чиновница предстанет перед Законом

Бывшая бухгалтер одного из коммунальных предприятий Одесского горсовета будет отвечать перед Законом за присвоение бюджетных средств.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, прокуроры Приморской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего главного бухгалтера одного из коммунальных предприятий Одесского городского совета по факту растраты ею бюджетных средств.

Установлено, что чиновница в течение мая – ноября 2021 года перечисляла средства коммунального учреждения по фиктивным договорам на предприятие, в котором она была учредителем и директором.

Так, обвиняемая путём использования собственной электронной цифровой подписи в системе клиент-банк, переводила бюджетные средства за выполнение якобы заключённых хозяйственных договоров о предоставлении услуг в сфере бухгалтерского учёта и аудита.

«В ходе досудебного расследования факты заключения договоров между коммунальным предприятием и обществом эксбухгалтера своего подтверждения не нашли и, соответственно, никаких услуг на их выполнение не осуществлялось», — говорится в сообщении.

Таким образом женщина завладела государственными средствами более чем на 1 млн гривен.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года председателю одной из районных администраций Одессы, депутату горсовета сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением при обеспечении территориальной обороны города.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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