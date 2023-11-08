В Одессе к 15 годам заключения приговорён предатель, житель Херсона, «сливавший» конспиративные базы Сил спецопераций ВСУ во время оккупации Херсона.

Суд признал его виновным в государственной измене, собщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Прокуроры в суде доказали, что осуждённый после захвата врагом Херсона с помощью знакомой волонтёрки вошёл в состав оперативно-боевой группы Сил спецопераций ВСУ, которые привлекали его к выполнению оперативно-боевых задач на южном фронте. Однако через некоторое время изменник перешёл на сторону врага, предложив ему свою помощь в проведении разведывательно-подрывной деятельности в регионе.

Изменник передал российским спецслужбам адреса конспиративных квартир и персональные данные членов группы ССО ВСУ, выполнявших боевые задания на временно оккупированной территории, раскрыл врагу месторасположение хранилищ с оружием и боеприпасами.

«Полученную информацию представители России и ФСБ России использовали для захвата в плен нескольких украинских военнослужащих с их семьями. Кроме того, вражеский информатор слил данные волонтёра, которая помогала украинским защитникам. Оккупанты удерживали её в плену на протяжении 116 суток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предателя задержали во время стабилизационных мер в освобождённом Херсоне. До приговора суда он находился под стражей.

Одесса News информировала, что агент ФСБ РФ, который передавал данные о ВСУ и ожидал оккупации Одессы, в ноябре 2023 года приговорён к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: Одесская облпрокуратура

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