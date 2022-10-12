ВСУ закрепили успех по освобождению пяти населённых пунктов Херсонской области

Подразделениями ВСУ закреплён успех по освобождению Нововасилевки, Новогригоровки, Новой Каменки, Трифоновки и Красного в Бериславском районе Херсонской области.

Там продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры, — сообщает сегодня ночью в Facebook представитель Оперативного командования «Юг» полковник Владислав Назаров.

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию на Южнобугском направлении. ВСУ уничтожают резервы, нарушают системы управления и логистическое обеспечение российских оккупантов, говорится в сообщении.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 11.10.2022

В ОК «Юг» также указали, что под прикрытием массированного ракетного удара по всей Украине противник пытался контратаковать позиции ВСУ в районе Ищенки вблизи лесополос, однако в результате этой вылазки российские оккупанты понесли потери и вынуждены были отступить.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники захватчиков в Бериславском и Николаевском районах.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено 300 огневых задач, по результатам которых уничтожено:

● 23 оккупанта;

● грузовой и бронированный автомобили;

● ударный БПЛА типа Shahed-136;

● склад боеприпасов неподалёку от Дудчан;

● пункт управления и узел связи в районе Суханового.

Кроме этого, были существенно повреждены 2 вражеские самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и БТР.

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки враг применил 14 дронов-камикадзе для ударов по критической инфраструктуре Одесской и Николаевской областей. 12 из этих БПЛА были уничтожены.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в рамках массированного ракетного удара по всей территории Украины, по Николаевской области было выпущено 14 ракет, по Одесчине – 3 ракеты и 4 дрона-камикадзе.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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