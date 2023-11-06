Оккупанты атаковали Одессу ракетами и дронами, пятеро пострадавших

В результате ночной атаки российских оккупантов по Одессе пять человек получили ранения.

Об этом 6 ноября в 0.15 в Telegram проинформировал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«У пострадавших зафиксированы осколочные ранения. Все госпитализированы, наши медики оказывают всю необходимую помощь», – написал руководитель ОГА.

Из-за российской атаки есть серьёзные повреждения здания Художественного музея в исторической части города, отнесённой к наследию ЮНЕСКО, сообщил «Суспільному» городской голова Одессы Геннадий Труханов.

По Одессе, предположительно, враг ударил «Ониксом» и «Искандером-М». Попадания в центре и по законсервированному промышленному зданию, соответственно. Взрывной волной изуродовано несколько многоэтажных жилых домов.

Атака ударных дронов типа «Shahed-131/136» была интенсивной и плотной, направлена по припортовой инфраструктуре Одессы. 15 дронов уничтожены силами противовоздушной обороны. К сожалению, попаданием повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном. Пожар оперативно ликвидирован.

Одесса News информировала, что днём 5 ноября оккупанты атаковали Одесскую область ракетами, их целью было гражданское судоходство.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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