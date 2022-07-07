На фронте в Донецкой области погиб Сергей Бахчеджи из Болграда, светлая ему память

В Донецкой области в бою погиб 35-летний Сергей Бахчеджи из города Болград, что в Одесской области.

О трагедии сообщили в Болградской райгосадминистрации.

По их информации, Сергей погиб вблизи пгт. Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области.

С погибшим попрощались 4 июля в Болграде.

Как сообщала Одесса News,среди погибших в результате ракетных обстрелов 1 июля в Сергеевке Одесской области были мать и дочь Ильяшевич — судьи из Донецкой области.

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ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

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ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградская РГА

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